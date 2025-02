Les révélations d’Anthony Lopes sur son refus de signer à Liverpool

Anthony Lopes ne verra finalement pas la vie en rouge. L’été dernier, le portier de 34 ans avait la possibilité de rejoindre Liverpool, mais a finalement rejeté l’offre des Reds pour rester à l’OL. Dans un entretien accordé au média Carré ce jeudi, le champion d’Europe 2016 est revenu sur cet épisode, avec quelques révélations à la clé.

«Si j’ai dit non pour devenir numéro 2 de Liverpool ? Oui, en juin, j’ai dit non, affirme Lopes. Je vais être très clair : je n’avais pas du tout cette option dans la tête. Je me suis dit qu’il fallait que je continue de jouer, que j’avais du feu dans les jambes, et que je ne pouvais pas mettre mon c.l sur un banc, même si c’était à Liverpool, au Bayern, ou ailleurs. Mais je vais être très clair : si cette proposition était tombée fin août, juste avant la fin du mercato, je l’aurais acceptée, je serais parti, j’aurais posé mon c.l sur le banc, et j’aurais fermé ma g.eule.» Aujourd’hui, Lopes espère faire le beau temps de Nantes, qu’il a rejoint cet hiver.