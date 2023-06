Belgique : Loïs Openda rejoint les Espoirs pour disputer l’Euro

Entamée par les blessures, l’équipe de Belgique Espoirs va chercher du renfort chez les A. La Fédération belge de football a annoncé ce dimanche que Loïs Openda rejoignait la sélection pour disputer l’Euro Espoirs qui commence ce mercredi. L’attaquant du RC Lens évoluait actuellement sous les ordres Domenico Tedesco pour les éliminatoires de l’Euro 2024.

Le joueur de 21 ans ne jouera donc pas contre l’Estonie ce mardi. Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Aster Vranckx rejoindront également les U21 après le match contre les Estoniens. Avec Openda, les Diables Rouges obtiennent un renfort de poids dans leur effectif. Openda a inscrit 21 buts cette saison en Ligue 1. Avec les Espoirs, il a marqué 13 buts en 15 matches.

