Real Madrid : la statistique dramatique de Kylian Mbappé lors du Clasico

Ce samedi soir, le Real Madrid est passé complètement à côté de son Clasico face au Barça. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont lourdement chuté avec une grosse défaite (4-0) dans cette rencontre. Le Français se rappellera longtemps cette soirée et de son premier Clasico avec le maillot des Madrilènes. Au delà du score, Mbappé a livré un match très décevant avec une maladresse assez folle.

La suite après cette publicité

Preuve de son incapacité à se connecter au jeu, le Français a été signalé en position de hors-jeu… 8 fois dans ce match (dont 6 sur la première période). Un chiffre énorme qui illustre parfaitement ses difficultés dans le jeu. Ses deux buts ont logiquement été annulés pour hors-jeu. Opta explique aussi que c’est le total le plus élevé pour un joueur sur un match dans les 5 grands championnats. En 2018, Karim Benzema avait été signalé 7 fois hors-jeu face à Eibar. Record égalé et battu. Personne n’avait fait ça depuis plus de 15 ans.