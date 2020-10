Kylian Mbappé envoie un message à Cavani

Après trois saisons à défendre conjointement le maillot du PSG, Edinson Cavani et Kylian Mbappé seront cette fois opposés. Manchester United se rend au Parc des Princes ce mardi en Ligue des Champions (à suivre en live commenté sur FM) pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes. L'occasion pour l'Uruguayen de retrouver ses anciens partenaires.

Le champion du monde français a lui affirmé sur Téléfoot qu'il n'allait pas trouver ça bizarre. «Pas du tout. Il est dans une autre équipe maintenant. Je lui souhaite le meilleur, mais il ne fait plus partie des nôtres. On va jouer contre lui et on va essayer de les battre.» Le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 buts) va donc débuter sous ses nouvelles couleurs... contre le PSG.