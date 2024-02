Justice : la victime de Dani Alves est soulagée

Le verdict est tombé. Accusé d’agression sexuelle par une jeune femme après une soirée en boite de nuit à Barcelone en décembre 2022, Dani Alves (40 ans) a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison. Il doit aussi régler une amende de 150 000 euros à la victime. L’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG s’est également vu imposer une ordonnance d’éloignement de 9 ans et 5 ans de liberté surveillée.

Après cette annonce, l’avocat de la jeune victime d’Alves, qui a parlé pour sa cliente, a été soulagé. C’est ce qu’il a confié à Marca sa sortie du Tribunal national. «Nous devons évaluer la sentence, bien l’évaluer. Nous avons le temps de tout revoir. Nous sommes satisfaits, car c’est une sentence qui reconnaît la vérité des faits, la victime et les souffrances qui ont eu lieu. Nous sommes satisfaits pour elle et pour tout le monde. Nous devons encore évaluer si la sévérité de la peine correspond aux faits (…) Le dommage n’a pas été réparé et sera combattu s’il le faut.» Marca précise que le Brésilien n’était pas présent lors du verdict.