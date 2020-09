Le Stade Rennais s'invite dans le dossier Wesley Fofana

« Ma décision est prise : j'accepte une offre (celle de Leicester). Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. L'aspect sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui. » Dans une interview accordée à l'Equipe, Wesley Fofana (19 ans) avouait son désir de rallier Leicester cet été.

Les Foxes qui seraient prêts à dégainer au moins 30 millions d'euros pour accueillir le défenseur central stéphanois, espèrent boucler ce dossier rapidement. Mais un autre club devrait se positionner prochainement dans ce dossier. Selon les informations de la chaîne Téléfoot, le Stade Rennais apprécierait particulièrement le profil de Fofana et pourrait entrer dans la danse. L'AS Saint-Etienne voit les prétendants se bousculer au portillon pour accueillir son jeune joueur...