Kévin-Prince Boateng encense Cristiano Ronaldo

Depuis son départ de la Fiorentina en septembre dernier après un prêt au Besiktas, Kevin-Prince Boateng a fait l’étonnant choix de s’engager en faveur de la formation de Monza, actuellement en Serie B. Si ce choix en a surpris plus d’un, le milieu de terrain d’origine ghanéenne et de nationalité allemande le justifie assez simplement pour son amour pour l’Italie après avoir porté les couleurs du Milan, du Genoa, de Sassuolo, et de la Fiorentina. «J'ai la rigueur et la ponctualité de l'Allemagne, le rythme et la passion pour la musique du Ghana, mais après tout je me sens aussi très italien» a confié le joueur de 33 ans au cours d’un entretien accordé à Tuttosport.

Une chose est certaine, le frère du défenseur bavarois ne manque pas d’ambition malgré ce que les gens peuvent penser, et il compte bien emmener sa nouvelle équipe en Serie A pour y retrouver le fantasque portugais qu'il semble fortement estimer. «Si je l'emmène en Serie A, je vais inventer une nouvelle danse pour célébrer. Cristiano Ronaldo ? une machine de guerre, c'est impressionnant comme il se débrouille bien: tous les jeunes devraient l'avoir pour idole» a ainsi conclu l’homme aux 15 sélections chez les Black Stars. Nul doute que bon nombre de jeunes ont déjà pour idole le quintuple Ballon d’Or portugais.