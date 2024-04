Euro 2024 : premier forfait pour l’Italie

Énorme coup dur pour l’Italie et Destiny Udogie. Alors que la Squadra Azzurra doit participer à l’Euro en Allemagne, un joueur a d’ores et déjà déclaré forfait pour le tournoi. Il s’agit de Destiny Udogie. Le joueur de 21 ans a été opéré d’une blessure musculaire, sans donner plus de précisions sur la nature exacte de son pépin physique, et sa saison est terminée.

Le joueur de Tottenham s’est blessé à l’entraînement, et a commenté la nouvelle sur Instagram. «Une blessure met fin prématurément à ma saison. Cela ne m’empêche pas d’être reconnaissant envers toutes les personnes qui m’ont soutenu cette année», a-t-il indiqué.