Vente du Vélodrome, changement de direction à l'OM : la Mairie de Marseille prend position

L'Olympique de Marseille traverse une sacrée zone de turbulences. Entre résultats sportifs décevants (6 matches sans victoire toutes compétitions confondues), le départ surprise d'André Villas-Boas, la recherche de son successeur et la fronde des supporters mécontents de leur direction, les derniers jours sont agités sur la Canebière. Et la sortie récente du maire Benoît Payan au sujet de l'Orange Vélodrome est venue en rajouter une couche.

Interrogée par L'Équipe, son adjointe Samia Ghali est revenue sur cette question. «Ce n'est pas la vente seule du stade qui va améliorer les finances de la ville mais oui, il nous coûte de l'argent. Le loyer qu'on "fait" à l'OM est inférieur à celui qui devrait être pratiqué. Mais il y a un contrat, il faut voir ce qu'on peut juridiquement faire», a-t-elle expliqué, ajoutant que le prix de l'enceinte n'avait pas encore été fixé.

Tacles à McCourt et Eyraud

En charge de la stratégie municipale pour les «projets structurants» et les grands équipements, cette dernière a également abordé la possibilité que cette vente du stade soit liée à une vente du club. «Je pense que c'est le but. Si demain il y a un repreneur et qu'il veut acheter le stade, nous nous mettrons autour de la table avec lui. Si c'est un argument pour vendre le club, tant mieux. Mais je rappelle qu'on ne vient pas à l'OM pour faire du business, on y vient parce qu'on aime le foot, la ville, son club et ses supporters. Sinon, ça ne fonctionne pas», a-t-elle prévenu, envoyant un tacle à Frank McCourt.

Après avoir évoqué ses échanges «un peu durs» avec le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud et «la rupture de confiance» entre ce dernier et les supporters marseillais, l'élue a été relancée sur la question de la possible vente du club et, notamment, sur la rumeur d'un intérêt saoudien. «Je n'en sais rien, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je ne veux pas rentrer là-dedans», a-t-elle répondu, visiblement hésitante. Voilà qui ne calmera sans doute pas l'agitation phocéenne de ces derniers jours...