Bundesliga : Erling Haaland tape Leipzig, Gladbach' double Leverkusen pour la C1, le Werder est presque mort

On disputait la 33e et avant-dernière journée de Bundesliga en Allemagne, samedi après-midi. Le Bayern Munich sacré depuis mardi, et sa victoire sur la pelouse du Werder, les enjeux se situaient ailleurs. Dans l'optique de la Ligue des champions, trois équipes disputaient des rencontres clés. Choc de cette 33e journée, le RB Leipzig (3e) recevait le Borussia Dortmund (2e). Des Borussen déjà assurés de participer à la prochaine édition de la C1. Les partenaires de Timo Werner, qui évoluera la saison prochaine à Chelsea, devaient eux l'emporter, ou au moins ne pas perdre, pour ne pas voir leurs deux poursuivants recoller. Mais ce sont les hommes de Lucien Favre qui ont ouvert le score, par l'inévitable Erling Haaland. Le Norvégien reprenait un centre du jeune Giovanni Reyna à la demi-heure de jeu et s'offrait un 12e but en 14 matches (0-1). Dominateur, le BvB terminait le boulot en toute fin de match, grâce à un doublé du monstre Haaland (0-2, 90e+2). Leipzig n'est pas encore assuré d'accéder à la C1, mais sa différence de but lui permet d'être optimiste.

Gladbach' double Leverkusen pour le dernier ticket pour la C1

Derrière, à la lutte pour le dernier ticket (ou les deux derniers en cas d'explosion de Leipzig lors de la dernière journée) pour l'espace européen, Gladbach et Leverkusen se déplaçaient respectivement à Paderborn et sur la pelouse du Hertha Berlin. Sans Alassane Pléa ni Marcus Thuram, forfaits jusqu'à la fin de la saison, le Borussia Monchengladbach est allé gagner sur la pelouse de Paderborn (14e match sans victoire série en cours), déjà condamné à la deuxième division, grâce à une réalisation de Patrick Herrmann et à un doublé de Lars Stindl (1-3). Prochain finaliste de la Coupe d'Allemagne, face au Bayern, le 4 juillet prochain à Berlin, le Bayer Leverkusen a lui fait la mauvaise opération de la journée dans la capitale allemande. Battus par le Hertha, sur des réalisations de Matheus Cunha et Dodi Lukebakio (2-0), les joueurs de Peter Bosz passent 5e, et devront espérer un miracle lors de l'ultime journée pour espérer disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Le Bayern fête son titre avec un récital de Robert Lewandowski

Titré mardi soir, sur la pelouse du Werder Brême, le FC Bayern a célébré son 8e titre de champion consécutif dans son stade, vide. Face à Fribourg, Joshua Kimmich a lancé les hostilités, bien servi par Robert Lewandowski, avant que le Polonais ne s'offre un doublé, ses 32e et 33e buts de la saison (3-1). Lucas Holer réduisait l'écart, mais n'empêchait pas les Bavarois de courir vers un 25e succès en 33 journées. Un match qui a vu Lucas Hernandez, annoncé sur le départ, et Michaël Cuisance, être titularisés. Le défenseur s'est offert une passe décisive. Benjamin Pavard était également présent sur la droite de la défense, alors que Kingsley Coman est lui entré en cours de jeu.

Le Werder se rapproche un peu plus de la relégation

Dans le bas de tableau, Mayence avait assuré son maintien mardi, en s'imposant à Dortmund (tousse). Cet après-midi, le 1. FSV Mayence 05 accueillait une équipe du Werder Brême qui n'a jamais été aussi prêt de la relégation. Si le Werder avait la réputation de bien voyager cette saison, récoltant 22 de ses 28 points hors de ses bases, ce sont les locaux qui en cinq minutes ont fait la différence, par Quaison (25e) et Boetius (30e). En seconde période, Yuya Osako a entretenu un espoir de fou (2-1), mais n'a pu empêcher les Brêmois de s'incliner sur le score de 3 buts à 1, après une ultime banderille plantée par le Suisse Edimilson Fernandes. Barrage ou relégation pour Brême ? Les partenaires de Davy Klaassen devront battre Cologne lors de la dernière journée et espérer une défaite de Dusseldorf, accroché par Augsbourg (1-1) cet après-midi, pour accrocher le barrage.

Schalke 04 poursuit son incroyable série négative

Loin des luttes pour la C1, Wolfsbourg et Hoffenheim se livrent un duel à distance pour la Ligue Europa. Dans cette optique, les Loups de Wolfsbourg s'en sont une nouvelle fois remis à Wout Weghorst pour ramener trois points de Schalke (1-4). L'attaquant néerlandais a permis, avec ses 4e et 5e buts en 4 matches, aux pensionnaires de la Volkswagen Arena de conserver leur 6e place, qualificative pour la phase de poules de la Ligue Europa. Kevin Mbabu et Joao Victor ont participé à la fête. Schalke n'a plus gagné depuis 16 matches, en Bundesliga. Juste derrière, Hoffenheim a aussi fait le boulot, en assénant un 3-0 à l'Union Berlin. Trois buts inscrits dans le premier acte par Bebou, Kramaric et Dabbur, qui permettent au TSG, pour le moment au tour de qualification pour l'Europa League, de rester à égalité de points avec Wolfsbourg à une journée de la fin.

Les résultats de la 33e journée de Bundesliga

Bayern Munich 3 - 1 Fribourg : Kimmich (15e), Lewandowski (24e, 37e) pour le Bayern ; Holer (33e) pour Fribourg.

Dusseldorf 1 - 1 Augsbourg : Hennings (20e) pour Dusseldorf ; Niederlechner (10e) pour Augsbourg.

FC Cologne 1 - 1 Eintracht Francfort : Kainz (45e, s.p.) pour Cologne ; Dost (72e) pour l'Eintracht Francfort.

Hertha Berlin 2 - 0 Bayer Leverkusen : Cunha (22e), Lukebakio (54e) pour le Hertha Berlin.

Hoffenheim 4 - 0 Union Berlin : Bebou (11e), Kramaric (39e), Dabbur (45e+2), Baumgartner (68e) pour Hoffenheim.

Mayence 3 - 1 Werder Brême : Quaison (25e), Boetius (30e), Fernandes (88e) pour Mayence ; Osako (58e) pour le Werder.

Paderborn 1 - 3 Borussia Monchengladbach : Michel (54e) pour Paderborn ; Herrmann (4e), Stindl (55e, s.p., 73e) pour Gladbach'.

RB Leipzig 0 - 2 Borussia Dortmund : Haaland (30e, 90e+2) pour le Borussia Dortmund.

Schalke 04 1 - 4 Wolfsbourg : Matondo (70e) pour Schalke 04 ; Weghorst (16e, 56e), Mabu (59e), Joao Victor (70e) pour Wolfsbourg.

Le classement de Bundesliga après 33 journées.

Le classement des buteurs de Bundesliga après 33 journée.