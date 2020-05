Manchester United offre le numéro 7 à Jadon Sancho

Le feuilleton Jadon Sancho sera l'un des principaux du mercato estival. Manchester United en a fait sa priorité et devrait passer à l'action dans les prochaines semaines. Pour le convaincre, les dirigeants des Red Devils auraient même mis de côté le numéro 7 d'après le Mirror. Un numéro porté par les plus grands joueurs du club mancunien, George Best, Eric Cantona, David Beckham ou encore Cristiano Ronaldo.

Si ce détail pourrait peser dans la balance, le Borussia Dortmund et MU doivent s'entendre sur les détails financiers de l'opération. Et cela ne s'annonce pas facile. Le club de la Ruhr ne souhaite pas brader son élément offensif et attend au moins 100 M€ pour le laisser partir. Manchester United de son côté a fait savoir via son vice-président exécutif Ed Woodward que le budget pour le prochain mercato sera plus serré que d'habitude, en raison de la crise liée au coronavirus.