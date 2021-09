Rayo : Radamel Falcao justifie le choix du numéro 3 pour son maillot

Arrivé au Rayo Vallecano lors du mercato estival, Radamel Falcao va retrouver les terrains de Liga huit ans après son passage à l’Atlético de Madrid où il avait explosé sur la scène européenne entre 2011 et 2013 grâce à ses 91 buts et 9 passes décisives en 70 matches avec les Colchoneros. Peaufinant actuellement sa préparation physique, l'attaquant international colombien (91 sélections, 35 buts) n'a pour l'heure participé qu'à 15 petites minutes de jeu mais espère bien être prêt pour la rencontre de championnat de samedi contre Getafe. Présent en conférence de presse, ce vendredi, lors de sa présentation officielle, El Tigre en a profité pour justifier le numéro choisi pour son maillot.

Si le numéro 9 est logiquement attribué au buteur d'un club, le Colombien arborera le numéro 3 avec le Rayo. Un bel hommage rendu à son père décédé : «je veux remercier Fran García, mon coéquipier. Il était disponible et je l’ai choisi parce qu’il avait beaucoup de signification pour mon père. C’est lui qui m’a transmis l’amour et la passion de ce sport, et c’est le numéro qu’il portait. Et quel meilleur hommage, maintenant qu’il n’est plus là avec nous, que de jouer avec le numéro 3 ?», a ainsi expliqué l'ancien joueur de l'AS Monaco.