Bayern : la prolongation de Manuel Neuer en bonne voie

Le Bayern Munich a fait le job sur la pelouse de l'Union Berlin ce dimanche. Une victoire importante (2-0) qui permet aux Bavarois de se remettre directement sur une bonne dynamique après deux mois d'arrêt des compétitions. Les fans peuvent avoir le sourire, d'autant que le patron du club, Karl-Heinz Rummenigge, a apporté des bonnes nouvelles concernant la prolongation de Manuel Neuer.

« Nous avons de bonnes discussions et je dis que je suis prudemment optimiste que Manuel acceptera rapidement l'offre du FC Bayern. Nous sommes tous les deux satisfaits. Manuel Neuer sait ce qu'il a au FC Bayern et le FC Bayern sait ce qu'il a avec Manuel Neuer et c'est pourquoi je pense que ce sera un mariage qui se poursuivra à l'avenir », a-t-il déclaré à Sky Allemagne avant cette rencontre de la 26e journée. Le gardien sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le géant allemand a également envoyé des signaux positifs à ce sujet. « Je suis heureux de jouer au Bayern. Nous sommes optimistes, mais rien n'est encore clair. Il n'y a donc rien à annoncer », a-t-il fait savoir après la victoire. Le dénouement de ce dossier épineux est proche...