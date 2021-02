Éric Di Meco demande à Jacques-Henri Eyraud de quitter l'OM

Jacques-Henri Eyraud est de plus en plus dans le dur à l'OM. Sa gestion du club est critiquée de partout et la fracture avec les supporters est maintenant irréparable. L'envahissement du centre d'entraînement samedi dernier témoigne de cette situation de tension entre le président et les fans marseillais, qui en veulent également aux joueurs pour les mauvais résultats du moment. La dernière déclaration d'Eyraud à Téléfoot La Chaîne hier soir sur «l'OM des magouilles» risque d'envenimer encore plus la situation. C'est pour cela qu'Éric Di Meco a demandé sur les antennes de RMC au président marseillais de quitter son poste car selon lui, ce n'est plus tenable.

«Chaque fois qu’il parle, ça creuse encore un peu plus l’écart qu’il y a entre lui et les supporters. Ils sont irréconciliables, le président creuse le fossé qui existe entre les supporters et lui à chaque prise de parole. Il va être très difficile pour lui de gouverner. J’ai l’impression qu’il n’aime pas les supporters de cette ville, j’ai l’impression qu’il n’aime pas l’histoire du club qu’il dirige. Ne restez pas président. Comment tu peux être président d’un club si tu n’aimes pas la ville dans laquelle est ce club, les supporters qui supportent ce club et l’histoire de ce club ? Ne restez pas là.» Voilà qui a le mérite d'être clair.