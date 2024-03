Clermont - OM : Jean-Louis Gasset lance un avertissement à ses joueurs

Loin d’être validé par l’ensemble des supporters phocéens lors de son arrivée en urgence pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a surpris tout le monde. D’abord, par une qualification de 8es de finale de Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk, puis en battant largement Montpellier au Vélodrome (4-1). Deux premiers matches très encourageants pour la suite, mais Jean-Louis Gasset refuse de parler de série de victoires et ne pense même pas au classement.

«Je vais étape par étape. Demain, je demande confirmation de ce que j’ai vu les deux premiers matches. Ne commencez pas à regarder les séries, ni le classement. On se focalise sur ce match à l’extérieur, après, on avance», a-t-il d’abord expliqué en conférence de presse à la veille du déplacement au Stade Gabriel-Montpied. «On a marqué 7 buts en 2 matches, mais il faut que chacun monte encore d’un cran, ils savent que c’est possible, il faut garder le cap. Demain, c’est un test. Il y a beaucoup de travail, il fallait faire dans l’urgence. Il faut bien commencer à l’extérieur, sans regarder le classement. On veut juste réussir une bonne fin de saison».

Marseille doit regagner hors du Vélodrome

Samedi, Gasset et ses hommes disputeront en effet leur premier déplacement à Clermont (21 heures). Et s’il y a pu avoir déjà du mieux dans le jeu, Jean-Louis Gasset refuse de penser que l’OM est hors de danger. «C’est un groupe avec lequel il faut aller doucement. J’ai demandé un cran de plus, mais il ne faut pas les lâcher. On travaille dans la bonne humeur, mais on reste rigoureux. Quand on voit les buts qu’on encaisse, il y a un manque de confiance. Quand je suis arrivé, les joueurs n’avaient pas de confiance», a-t-il ajouté.

«Il fallait adopter une tactique qui correspondait avec les têtes. Maintenant, ça va mieux. On va pouvoir affirmer notre jeu. Je vois la confiance, les sourires revenir, il ne faut pas que ça retombe, il faut continuer notre route. J’ai dit aux joueurs : "on se focalise sur le match de Clermont à l’extérieur. Et après, on avance. Petit à petit"». Pour rappel, l’OM est la pire équipe de Ligue 1 à l’extérieur, avec seulement sept points pris et une seule victoire (à Lorient, le 10 décembre dernier (2-4)).

