Stuttgart : Serhou Guirassy prévient ses courtisans

Il est la sensation de ce début de saison en Bundesliga. Déjà auteur de 10 buts en seulement 5 rencontres de championnat, Serhou Guirassy (29 ans) réalise des débuts tonitruants. Seul Robert Lewandowski avait réussi pareils débuts en Allemagne, c’est dire la portée de l’exploit. Stuttgart réalise déjà une excellente affaire avec l’attaquant puisqu’il l’a recruté définitivement cet été contre 9 M€ en provenance du Stade Rennais, après un prêt la saison dernière.

Il est d’ores et déjà courtisé et ses prétendants pourront même se l’offrir pour 20 M€, soit le montant écrit dans une clause de son contrat. Mon travail est de bien jouer. Pour tout le reste, j’ai des conseillers qui savent exactement ce qui me convient le mieux. Mon travail est d’aider l’équipe à réaliser une bonne saison, élude le joueur lorsque Bild tente de le faire parler de son avenir. Il explique d’ailleurs être intéressé par la Premier League. «Ce n’est pas vraiment un rêve. Mais s’il existe une option pour passer en Premier League à un moment donné, pourquoi pas ? Mais ce n’est pas comme si j’en rêvais tous les jours.»