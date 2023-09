L’incroyable record signé Sehrou Guirassy

L’an dernier, Christopher Nkunku et Niclas Fullkrug terminaient meilleur buteur de Bundesliga avec 16 réalisations. Après un triplé et 3 doublés dont un marqué face à Darmstadt le week-end dernier, Sehrou Guirassy a déjà marqué 10 fois en… 5 matches. Un exploit que seul Robert Lewandowski avait réussi à réaliser en Bundesliga, c’est dire la performance de l’ancien attaquant du Stade Rennais qui avait déjà marqué 14 buts et 2 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues la saison passée.

Une réussite affolante l’actuel meilleur buteur de Bundesliga qui devance un Harry Kane pourtant en feu depuis son arrivée cet été au Bayern Munich (7 buts marqués). Grâce à son buteur providentiel recruté définitivement l’été dernier au Stade Rennais contre 9 M€, le VFB Stuttgart est l’une des belles surprises de ce début de saison en Allemagne et se trouve sur le podium du championnat. De quoi commencer à susciter la convoitise de nombreux clubs européens qui lorgnent déjà l’attaquant international guinéen de 27 ans, dont la valeur a explosé et qui devrait être à n’en point douter l’une des attractions du futur mercato hivernal…