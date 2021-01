Alfie Devine, la nouvelle pépite made in Tottenham

La suite après cette publicité

Très bon club formateur et post-formateur, Tottenham a fait grandir de nombreux talents du football anglais lors des dernières années. Dans l'effectif, on peut notamment retenir Japhet Tanganga (21 ans), Harry Winks (24 ans), Dele Alli (24 ans) ou encore Harry Kane (27 ans). Dans le lot, il y a certes certains loupés comme Andros Townsend ou Ryan Mason mais globalement Tottenham arrive à faire grandir les jeunes talents anglais. Et l'un d'entre eux commence à taper à la porte de l'équipe première. Seulement âgé de 16 ans et 163 jours, Alfie Devine vient de marquer l'histoire des Spurs. Ce dimanche en FA Cup contre le club de Marine FC (5-0), il a fait ses débuts en équipe première. Devenu ainsi le plus jeune joueur à porter le maillot de Tottenham, il est aussi devenu le plus jeune buteur du club londonien.

Entré à la pause, il a su transformer un bon ballon de Lucas Moura en but et signe avec fracas ses débuts professionnels. Arrivé cet été du centre de formation de Wigan, Alfie Devine évolue pourtant avec l'équipe U18 de Tottenham (7 matches, 2 buts, 1 passe décisive) et a aussi joué avec l'équipe U23 (4 matches, 1 but). Surclassé en permanence, le natif de Warrington (1er août 2004) se présente déjà comme l'un des plus grands talents du football anglais malgré son jeune âge. Interrogé à l'issue de la victoire contre Marine FC, son coéquipier Japhet Tanganga n'a pas manqué de le complimenter : «il s’est entraîné à quelques reprises avec nous et à chaque fois qu’il est monté, il a été une véritable étincelle. Il va bien. Quand il est venu à la mi-temps, je lui ai juste dit: Reste simple, fais ce que tu as fait à l’entraînement. Il y a bien une raison pour laquelle tu t'es entraîné avec nous.»

José Mourinho couve sa pépite

Milieu de terrain relayeur capable d'évoluer en tant que sentinelle ou défenseur central, Alfie Devine dispose d'une belle polyvalence et d'un large registre. Techniquement, physiquement et tactiquement, il a déjà atteint un niveau impressionnant pour son âge. «Vous avez vu des aperçus de ses capacités, une performance vraiment professionnelle. Je suis vraiment content pour lui qu'il ait marqué son premier but en professionnel. C’est un très bon joueur et il fera encore plus à l'avenir. Il a montré qu'il pouvait bousculer les choses, il a montré ce qu'il pouvait faire, alors j'espère qu'à partir d'ici, il pourra démarrer et obtenir plus d'apparitions pour le club» a poursuivi Japhet Tanganga. Passé par les jeunes de Liverpool, mais non conservé, il prend aujourd'hui sa revanche et impressionne.

Ses performances depuis cet été n'ont pas cessé de bluffer et il a été surclassé jusqu'à ce match avec l'équipe première. En décembre dernier contre l'équipe U23 de Chelsea où évoluait Danny Drinkwater, il avait d'ailleurs réalisé une grande performance malgré la défaite 3-2. Quoi qu'il en soit, il a déjà conquis son coach José Mourinho qui est content de le voir grandir au contact de l'équipe première : «c'est un gamin avec un bon potentiel qui n'est venu au club que cet été. Il a eu la chance d'avoir une pré-saison avec nous parce que nous manquions de joueurs, il a donc eu une pré-saison avec nous et a joué quelques matches amicaux. Ce qui lui a bien sûr donné un contact étroit avec la première équipe. Il n'est pas un étranger et travaille ensuite avec l'académie, jouant dans les différentes équipes de l'académie.»

Pour autant, le coach portugais ne préfère pas s'enflammer et couve son jeune talent : «venir avec nous parfois pour s'entraîner c'est donc un beau processus pour lui. Il a aussi une certaine expérience avec les équipes de jeunes et en équipe nationale (international anglais U16 ndlr), donc pas-à-pas, il y va. C'est un gamin qui est fondamentalement un milieu de terrain, mais qui a l'instinct d'apparaître dans les zones de vérité et de marquer des buts. Nous l'aimons et bien sûr pour lui aujourd'hui est un jour spécial.» Frappant très fort pour ses débuts et toujours dans un processus d'apprentissage, Alfie Devine sait qu'il aura encore beaucoup à faire pour se frayer une place. Néanmoins, il a convaincu tout le monde sur son talent et devrait avoir de plus en plus d'opportunités en cette deuxième partie de saison avec les Spurs.