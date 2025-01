Ligue des Champions : le Real Madrid écrase Salzbourg et se qualifie, le Bayern Munich humilié face au Feyenoord !

Cador en difficulté, le Real Madrid (22e) a livré un début de compétition compliqué et voulait se reprendre face à une équipe du Red Bull Salzbourg (34e) condamné à l’emporter pour rester en vie. Et cela démarrait fort puisque Mads Bistrup trouvait Oscar Gloukh en bonne position et il fallait une belle intervention de Federico Valverde pour contrer sa frappe (5e). L’Israëlien était bien entré dans son match et le deuxième tir d’Oscar Gloukh manquait de se loger sur la gauche du but (10e). Des alertes pour le Real Madrid qui allait tranquillement poser sa patte sur la rencontre. En contre, Vinicius Junior centrait côté gauche vers la droite de la surface et trouvait idéalement Rodrygo Goes qui ouvrait le score (1-0, 23e).

Le Brésilien allait doubler la mise juste après. Combinant avec Jude Bellingham qui lui redonnait le ballon d’une subtile talonnade vers la surface, Rodrygo Goes mettait les Merengues à l’abri (2-0, 34e). En tête à la pause, le Real Madrid allait enfoncer le clou au retour des vestiaires. Pressant haut sur Janis Blaswich, Kylian Mbappé poussait le gardien allemand à la faute et s’en allait conclure (3-0, 48e). Mieux, Vinicius Junior allait participer à la fête sur un caviar de Lua Modric. Se jouant d’Amar Dedic, Vinicius Junior ajustait la lucarne de Janis Blaswich (4-0, 55e). L’ailier brésilien allait même s’offrir un doublé en fin de match après avoir mystifié Kamil Piatkowski (5-0, 77e). Sur un service d’Amar Dedic, Mads Bidstrup allait sauver l’honneur d’une jolie volée pour les Autrichiens (5-1, 85e). Gérant tranquillement ce large avantage, le Real Madrid s’impose tranquillement 5-1 et assure sa présence dans le top 24 en se retrouvant 16e.

Le Bayern Munich déçoit et se fait humilier, Arsenal solide troisième

En embuscade du top 8, le Bayern Munich se déplaçait aux Pays-Bas pour défier le Feyenoord. Les Néerlandais avaient l’occasion de conforter leur présence dans le top 24 en cas de victoire. Le début de match était perturbé pendant quelques minutes suite à l’utilisation de fumigènes, mais le spectacle allait arriver. Et dans un début de match équilibré, le Feyenoord allait surprendre son monde. Sur une belle ouverture de David Hancko, Santiago Giménez se distinguait d’un sublime contrôle avant d’ajuster Manuel Neuer d’un missile en pleine lucarne (1-0, 21e). Malmené, le Bayern Munich allait même concéder un penalty avant la pause qui allait être conclu par Santiago Giménez (2-0, 45e +9). Poussant pour revenir, le Bayern Munich a montré un visage décevant et s’incline bien 3-0 après un but d’Ayase Ueda en fin de match (89e). Les Allemands sont certes qualifiés, mais pointent à une triste 15e place. Le Feyenoord arrache aussi son billet et double son adversaire du soir (13e).

Candidat au top 8, Arsenal (5e) recevait dans son antre le Dinamo Zagreb (25e) qui voulait revenir dans le top 24. Cela débutait mal pour les Croates. Servi par une remise au point de penalty de Kai Havertz, Declan Rice donnait rapidement l’avantage aux Gunners d’une volée (1-0, 3e). Fort de cet avantage, les Gunners allaient gérer tranquillement le premier acte. En seconde période, les hommes de Mikel Arteta vont pousser pour enfoncer le clou. Sur un centre venu de la gauche et de Gabriel Martinelli, Kai Havertz allait conclure d’un coup de casque (2-0, 66e). Martin Odegaard y est allé de son but dans les derniers instants pour assurer la victoire (3-0, 90e +1). Une large victoire 3-0 qui permet à Arsenal de s’installer à la troisième place.

L’Inter Milan et l’AC Milan solidement dans le top 8

Condamné à gagner pour conserver une chance de terminer dans le top 24, le Sparta Prague recevait un candidat au top 8 avec l’Inter Milan. Les Italiens débutaient fort le match puisque sur un centre venu d’Alessandro Bastoni côté gauche, Lautaro Martinez surgissait au second poteau pour donner l’avantage à la formation lombarde (1-0, 13e). En tête à la pause, l’Inter Milan prenait le large après le retour des vestiaires avec un pion de Denzel Dumfries, mais il était refusé (60e). Assurant un court succès 1-0, l’Inter Milan fait le service minimum et n’a pas souffert. Les Nerazzuri se retrouvent à la quatrième place et n’a besoin que d’un point face à Monaco mercredi prochain pour assurer sa place dans le top 8. Le Sparta Prague est éliminé.

Bien placé juste derrière le top 8, l’AC Milan recevait Girona avec la volonté de remonter au classement. Cela livrait un match assez fermé entre deux équipes qui essayaient de forcer la décision. Alors qu’on se dirigeait vers un score de parité à la pause, Ismaël Bennacer se fendait d’un gros travail dans l’axe pour servir Rafael Leao sur la gauche de la surface. Le Portugais provoquait et concluait d’une lourde frappe sous la barre transversale (1-0, 37e). En seconde période, Bryan Gil pensait égaliser avant l’heure de jeu, mais son but était refusé (67e). Cette courte victoire 1-0 permet à l’AC Milan de grimper à la sixième place et de s’installer dans le top 8. Girona est désormais éliminé.

Enfin le dernier match de la soirée opposait le Celtic Glasgow (23e) à la lanterne rouge, les Young Boys de Berne (36e). Voulant quasiment valider sa qualification avec une victoire, le club écossais prenait rapidement le contrôle du ballon et installait son jeu dans le camp adverse. C’est juste avant la pause que cela allait payer. Les Bhoys s’en remettaient ainsi au Japonais Kyogo Furuhashi pour faire trembler les filets, mais son but était refusé pour une faute (31e). Fausse alerte donc pour les Young Boys de Berne qui ont aussi vu Arne Engels manquer un penalty (41e). Finalement, un but contre son camp de l’ancien Bordelais Loris Benito (86e) a permis aux Écossais de s’imposer 1-0. Le Celtic Glasgow obtient son ticket pour les barrages avec sa 18e place alors que les Young Boys de Berne ont toujours 0 point.

