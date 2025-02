Chelsea : Cesare Casadei rejoint le Torino

Barré par la concurrence d’un effectif pléthorique à Chelsea, Cesare Casadei est de retour au pays. Le jeune milieu de terrain italien a signé ce dimanche au Torino, malgré des contacts avancés en début de mercato avec la Lazio. L’indemnité de transfert n’est pas connue, mais le joueur sera sous contrat avec le club turinois jusqu’en juin 2029.

En trois ans à Chelsea, Casadei a été prêté à deux reprises, à Reading et à Leicester, et n’aura joué que 17 rencontres sous le maillot des Blues, pour aucun but et aucune passe décisive. Il tentera d’enfin lancer sa carrière au Torino et d’atteindre le niveau qui était espéré de lui du côté de Londres.