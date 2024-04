Affaire de la Supercoupe d’Espagne : Gerard Piqué et Luis Rubiales ont des gros soucis

L’affaire, qui a éclaté à la Fédération espagnole de football, s’intensifie concernant l’attribution de la Supercoupe d’Espagne à l’Arabie Saoudite décidée sous la direction de l’ancien président, Luis Rubiales, qui est également aux prises avec le scandale lié à Jenni Hermoso. L’ancien défenseur du FC Barcelone et de la sélection nationale espagnole, Gerard Piqué, s’est également retrouvé sous la loupe des enquêteurs espagnols. Comme le rapporte l’agence de presse espagnole Europa Press, le juge chargé de l’enquête a demandé à une quinzaine de banques de fournir des informations sur 96 comptes bancaires au nom de Gerard Piqué et 36 autres détenus par l’ancien président de la RFEF, Luis Rubiales. Y sont observés tous les mouvements effectués vers et depuis ces comptes, avec une attention particulière aux virements internationaux.

Une disposition qui avait déjà été acceptée en décembre 2022, jugeant «adéquate, utile et nécessaire à la clarification complète» de l’enquête. Mais jusqu’à présent, cette procédure était restée secrète, l’accusation et la défense les ayant notifiées le 27 mars, jour où le juge a levé la confidentialité. Le président du tribunal ne s’est pas limité aux seuls comptes de Piqué et Rubiales et a également examiné les comptes d’autres anciens membres de la RFEF avec lesquels l’ancien président aurait fait affaire. Il a ainsi demandé des informations bancaires sur Tomás González Cueto, ancien commissaire au contrôle externe de la RFEF, Pedro González Segura, ancien directeur juridique de la Fédération, José María Timón, ancien chef de cabinet de Rubiales, Albert Luque et Antonio Gómez-Reino, directeur des relations institutionnelle.