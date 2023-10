Grenade CF - FC Barcelone : les compositions officielles

Pour terminer cette 9ème journée de Liga, Grenade reçoit le FC Barcelone au stade Nuevo Los Cármenes à 21h ce dimanche soir (suivez la rencontre en direct sur FM). Pour le moment 3ème de Liga, les hommes de Xavi ont l’occasion de grimper d’une marche sur le podium en cas de victoire conte Grenade et de continuer leur série d’invincibilité depuis le début de la saison. 6 victoires et 2 matchs nuls, série qui pourrait se poursuivre face à un adversaire contre qui les Catalans restent sur 3 matchs sans victoire (2 matchs nuls et 1 défaite). En face, les Andalous vivent un début de saison difficile avec seulement 5 points en 8 matchs et une 19ème place pour les hommes de Paco Lopez.

Pour ce qui est des compositions, Xavi aligne les jeunes. Yamal et Fermin seront titulaires respectivement sur l’aile droite et au milieu de terrain. Ferran Torres remplace Lewandowski en pointe, le Français Koundé en défense centrale avec Christensen. Les joueurs de Grenade seront eux dans une défense à 4 avec Sánchez, Rubio, Miquel et Neva. Un quatuor offensif composé de Fernandez, Boye, Uzuni et Bryan.

Les compositions d’équipes :

Grenade CF : Ferreira - Sánchez, Rubio, Miquel, Neva (cap.) - Bryan, Villar, Gumbau, Fernández - Uzuni, Boye.

FC Barcelone : Ter Stegen (cap.) - Cancelo, Koundé, Christensen, Baldé - Gavi, Gündogan, Fermin - Yamal, Torres, João Félix.