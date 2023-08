PSG - Lorient : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain lance officiellement sa saison. Ce samedi, à 21 heures, les champions de France en titre accueillent le FC Lorient pour le compte de la première journée de Ligue 1. Après un été agité marqué par un changement d’entraîneur - Luis Enrique ayant remplacé Christophe Galtier - et l’arrivée de dix nouvelles recrues (avec Ousmane Dembélé), le club de la capitale tentera d’empocher les trois points et ainsi faire le plein de confiance après une préparation estivale mitigée (deux victoires, un nul et deux défaites).

Pour cette rencontre, le technicien espagnol, nouvel homme fort des Rouge et Bleu, sera cependant privé de nombreux cadres. Si l’ancien coach du Barça a confirmé la mise à l’écart de Kylian Mbappé, Nordi Mukiele, Nuno Mendes, Alexandre Letellier, Juan Bernat et Presnel Kimpembe manqueront également à l’appel. Victime d’un syndrome viral et susceptible de quitter le club, Neymar est lui aussi forfait. Dès lors, Luis Enrique devrait opter pour un 4-3-3. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait logiquement débuter cette rencontre, juste derrière une défense à quatre.

À lire

Sergi Roberto prêt à accueillir Neymar à bras ouverts

Le PSG avec ses recrues mais sans Mbappé et Neymar !

Arrivé du Bayern Munich au cours de l’été, Lucas Hernandez est ainsi pressenti pour commencer. Côté droit, c’est sans véritable surprise qu’Achraf Hakimi devrait avoir la confiance de son nouvel entraîneur. Enfin, Milan Skriniar accompagnera, quant à lui, le capitaine Marquinhos au sein de la charnière centrale. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery et Vitinha sont annoncés titulaires. Tout comme Marco Asensio et Kang-In Lee, qui devraient soutenir Gonçalo Ramos, prêté avec option d’achat par Benfica cet été et appelé à porter l’attaque des siens.

La suite après cette publicité

Dixièmes du précédent exercice, les Merlus toujours conduits par Régis Le Bris auront honoré quatre rencontres de préparation. Resté invaincu contre Concarneau (3-3), Le Havre (2-0) et Nantes (3-1), le club breton a fini par une défaite face aux Anglais de Bournemouth (0-2). Face au PSG, le technicien lorientais, privé d’Aiyegun Tosin, Igor Silva, Quentin Boisgard, Benjamin Mendy et Ayman Kari, pourrait quant à lui opter pour un 4-5-1.

Dans les cages, Yvon Mvogo sera ainsi protégé par Gédéon Kalulu, Bamo Meïté, Julien Laporte et Montassar Talbi. Dans l’entrejeu, Vincent Le Goff, Jean-Victor Makengo, Laurent Abergel, Romain Faivre et Théo Le Bris devraient, quant à eux, débuter cette rencontre de gala. Enfin, un temps incertain pour une blessure aux adducteurs, l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng, aura lui la lourde tâche de faire trembler les filets parisiens…

La suite après cette publicité

Pour cette première journée de L1, Parions Sport en Ligne vous offre en exclusivité 10€ de crédits de jeu sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue (jusqu’à 90€). Misez 10€ sur une victoire 3-0 du PSG face à Lorient pour tenter de remporter 84€ (cote à 8,4).

Suivez le match PSG-LORIENT sur CANAL+ SPORT. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.