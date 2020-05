National 2 : le Gazélec Ajaccio conteste sa relégation

Suite aux décisions prises lors du COMEX de la Fédération Française de Football, lundi 11 mai concernant le championnat de National 1, le Gazélec Ajaccio, 17e sur 18, cinq points derrière Quevilly-Rouen Métropole, premier non-relégable après 25 journées, a été relégué, comme Le Puy, Béziers et Toulon, en National 2. Les Gaziers ont attendu jeudi pour réagir à cette décision, par le biais d'un communiqué.

«Concernant l’aspect sportif, le club se trouve très clairement lésé. Pour rappel, au moment de l’arrêt du championnat, le GFCA avait 5 points de retard sur le premier non relégable, avec 9 rencontres restantes à disputer Sur l’aspect financier, une relégation en N2 engendrera une perte du statut professionnel ainsi que les aides qui l’accompagne. Nous ne pouvons que constater que le club se trouve actuellement dans une situation où de l’injustice vient s’ajouter au malheur dû au COVID-19. Le club, avec l’aide de ses conseils, se réserve le droit de contester auprès des juridictions compétentes les décisions prises à son encontre et ce, dans les plus brefs délais», a déclaré le club corse, prêt à attaquer pour contester sa relégation.