PSG : les premiers mots d’Arnau Tenas

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, le jeune gardien espagnol Arnau Tenas (22 ans) vient apporter de la concurrence à Gianluigi Donnarumma. Il a signé pour trois années avec le club de la capitale française. L’ancien du FC Barcelone s’est exprimé auprès du club francilien sur cette arrivée et sa première expérience loin des Blaugranas.

«C’est véritablement une joie de savoir qu’une des meilleures équipes du monde s’intéressait à moi. Je suis fier d’être ici aujourd’hui et je veux juste remercier le PSG de m’avoir donné cette opportunité. C’est un grand club, quand on voit les joueurs qui jouent ici et je voulais faire partie de ce projet, surtout parce que c’est un grand club dont l’envergure est mondiale. Je suis très heureux d’être ici» a-t-il déclaré.

