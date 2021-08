OM : une victoire signée Dimitri Payet

La suite après cette publicité

On l'avait déjà aperçu en préparation, Dimitri Payet est décidément l'homme fort de cet Olympique de Marseille. En conférence de presse d'avant-match, Jorge Sampaoli, son entraîneur, avait d'ailleurs loué son meneur de jeu : « c'est un joueur très important. Quand il a le niveau de motivation et qu'il est prêt physiquement, il nous montre le chemin. Il l'a montré lors de cette préparation. C'est un joueur différent de par son talent et son statut. On espère que ça va continuer pour lui pendant très longtemps, ça permettrait d'unir l'équipe encore plus avec le nombre de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans l'effectif. C'est le leader technique de ce groupe ».

L'Argentin ne s'est pas trompé. Si, en première période, dans cette position de faux numéro 9, il n'a pas eu son rayonnement habituel, en seconde période tout a changé. Juste après l'heure de jeu, Pipa Benedetto entrait en lieu et place de Gerson. Ce changement replaçait de facto le Réunionais dans une position plus reculée. Il pouvait alors partir de plus bas pour orienter les offensives.

Dall'Oglio et Delort admiratifs

Son influence a été grandissante jusqu'à son but égalisateur sur coup franc, bien qu'un peu chanceux puisque passant dans un mur héraultais qui se fissurait. Mais que dire du but de la victoire ? Récupération de Luan Peres, extérieur de Pape Gueye et après la magie. Un dribble, puis deux, puis trois, et une petite frappe enroulée venant se lover dans les filets du gardien du MHSC.

Andy Delort, en conférence de presse, ne s'y trompait pas : « c'est beaucoup d’un contre un sur les côtés, avec des joueurs de qualités. Payet en grande forme, des joueurs qui jouent bien les coups. On l'avait vu depuis le début de la préparation. On sait qu'ils vont être dans les trois-quatre premiers. Ils sont usants dans le fait que, dans les uns contre un... Les deux sur les côtés, ça arrive au bout par un centre ou une frappe, et tu finis par craquer ».

Son entraîneur, Olivier Dall'Oglio, qui passait après lui devant les médias, avait pourtant expliqué avoir voulu bloquer l'axe, notamment pour neutraliser Dimitri Payet. Impossible ce dimanche soir tant il était survolté. La préparation n'était donc pas qu'un coup d'épée dans l'eau et les supporters marseillais vont pouvoir se régaler, pourquoi pas dès dimanche prochain, contre Bordeaux.