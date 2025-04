PSG : le choix fort de Daniel Riolo avant Arsenal

Si Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont tous les deux indéboulonnable de l’attaque du Paris Saint-Germain lors des grandes rencontres, la troisième place sur le front offensif est toujours aussi disputée entre Bradley Barcola et Désiré Doué. À quelques heures du déplacement à Arsenal, Daniel Riolo a dévoilé au micro de RMC Sport sa préférence pour occuper le couloir droit du PSG à l’Emirates.

«Je préfère ce que propose Doué sur le terrain. Barcola est plus rapide et a des qualités de contre-attaquant mais en maîtrise du ballon et en maitrise collective, je préfère ce que propose Doué», a souligné le consultant de RMC. Un choix qui s’entend au vu de la forme de l’ancien rennais, mais qui reste compliqué à faire pour Luis Enrique. En veut pour preuve le quart de finale contre Aston Villa, où chacun des deux hommes avait débuté une rencontre (Doué à l’aller et Barcola au retour)..