Arsenal : accord pour une recrue à 38,5 M€

Ciblé par Arsenal depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain espagnol Mikel Merino (28 ans) est en passe de rallier l’Angleterre. Après avoir refusé de prolonger son contrat avec la Real Sociedad, le champion d’Europe 2024 (avec la Roja) a vu les deux clubs se mettre d’accord.

La suite après cette publicité

The Athletic révèle que Gunners et Basques se sont entendus sur les bases d’un transfert à 33,5 M€ plus 5 M€ de bonus. De son côté, le joueur va parapher un contrat de quatre saisons, avec une option pour une année supplémentaire.