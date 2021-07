Romain Perraud signe à Southampton

Les talents tricolores s'expatrient encore et encore. Ce vendredi, Southampton a enregistré l'arrivée de Romain Perraud. «Le Southampton Football Club est ravi d'annoncer qu'il a finalisé la signature du défenseur Romain Perraud du Stade Brestois. L'arrière gauche français de 23 ans a signé un contrat de quatre ans à St Mary's, devenant le premier ajout de l'été à l'équipe du manager Ralph Hasenhüttl».

Sur son compte Twitter officiel, le joueur a aussi évoqué son départ de Brest. «Après deux saisons et des souvenirs en pagaille, je quitte aujourd’hui le Stade Brestois. Dès mon arrivée à l’été 2019 et mes premiers matchs à Francis Le Blé, j’ai senti que ce club était spécial et qu’il deviendrait rapidement ma maison. J’embarquais pour une aventure humaine et passionnante, que j’ai essayé de vivre le plus intensément possible avec vous tous. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir aussi bien accueilli dans la Team Pirates», a-t-il notamment confié. Le Français va pouvoir entamer une nouvelle histoire avec les Saints.