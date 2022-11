OM : Samir Nasri raconte son pire souvenir

Consultant sur Canal+, Samir Nasri s'épanouit dans sa nouvelle vie. Invité de l'émission "En aparté" ce lundi soir sur la chaîne cryptée, l'ancien footballeur évoque sa carrière et notamment un passage délicat. En septembre 2007, il avait contracté une méningite et n'avait pas forcément bien vécu ce moment puisqu'il s'était senti mis de côté à l'OM. « C'est ce qui m'a façonné en tant qu'homme et que joueur, témoigne l'international français. J'ai appris qu'en fait dans ce milieu on a plus des copains de travail que des véritables amis. [...] Ça m'a permis de mettre une carapace. Après je ne voulais plus m'ouvrir aux gens pour ne pas être déçu, a-t-il confié dans l'émission.

La suite après cette publicité

Mais Samir Nasri, qui est âgé de 35 ans à présent, a pu compter sur le soutien de deux hommes chers à son coeur. « Il y a deux personnes qui m'ont marqué et que je n'oublierai jamais : c'est Pape Diouf et Louis Acariès. Ils m'ont envoyé des fleurs chaque jour à l'hôpital, ils ont appelé mes parents pour prendre de mes nouvelles. Je ne l'ai jamais oublié.» L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille ne les oublie pas.