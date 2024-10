Youth League : le LOSC toujours invaincu après son match nul contre l’Atlético

Le plus dur est peut-être passé pour le LOSC. Après avoir accroché le Sporting (2-2), puis battu le Real Madrid lors de la deuxième journée (2-1), les U19 nordistes ont accroché l’Atlético de Madrid ce mercredi en Youth League (1-1). Un bon résultat, que seraient bien inspirés de copier leurs aînés ce soir au Cívitas Metropolitano (21h00).

En première période, ce sont pourtant les joueurs de Stéphane Pichot et Stéphane Noro (le duo en charge de l’équipe lilloise engagée en Youth League) qui avaient ouvert le score grâce à Ruben Akalé. Après un superbe travail de Lucas Mbamba, l’attaquant de 17 ans ajustait parfaitement Diego Diaz (0-1, 37e). Mais finalement, Omar Janneh, l’un des plus jeunes joueurs de la formation espagnole (il est né en 2008), a égalisé sur penalty (1-1, 51e). Au classement, les Lillois totalisent 5 points et sont provisoirement 16es (barragistes), derrière leur adversaire du soir. Prochain rendez-vous : dans deux semaines, face à la Juventus. Il restera ensuite deux rencontres face à Bologne, puis Sturm Graz.