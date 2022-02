FC Barcelone : nouveau rebondissement dans le dossier Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

En quelques dribbles, Ousmane Dembélé a réussi à retourner le public du Nou Camp en sa faveur. C'était jeudi dernier face à Naples en Ligue Europa (1-1), lors de sa première rentrée sur sa pelouse depuis la polémique du dernier mercato. Refusant de prolonger au FC Barcelone et de quitter le club à quelques jours de la fin du marché des transferts, il avait alors été mis au placard pour quelques matches par sa direction. C'est Xavi qui a réussi à réconcilier les deux camps.

Il faut dire que le technicien a besoin de l'ailier et de sa faculté à éliminer ses adversaires directs. Après l'avoir fait entrer en coupe d'Europe durant la semaine, Xavi a même titularisé le Français face à Valence en Liga le week-end. Il a bien fait car outre la belle victoire 4-1 des Blaugranas, Dembélé a été bon, offrant carrément une passe décisive. C'est cette confiance entre les deux hommes qui permet d'entretenir un très mince espoir de prolongation.

Dembélé adore Xavi

C'est ce que révèle Sport dans son édition du jour. L'ancien Rennais, fustigé par sa direction, est très reconnaissant envers son entraîneur de continuer à lui faire confiance, en dépit de sa situation. Selon le média, il lui aurait même réaffirmé qu'il souhaitait rester au FC Barcelone. Ça serait même sa priorité. Les récents propos de Pierre-Emerick Aubameyang vont également dans ce sens. «Pour dire la vérité, je suis vraiment content qu'il soit là et quand je suis arrivé là-bas, je lui ai dit : "Tu dois rester, mec" (rires). »

Il y a certainement une volonté de rester de la part du champion du monde mais du côté du club, ça n'est pas vraiment le même son de cloche. Face à une personnalité aussi versatile, on ne croit plus en rien mais seulement aux actes concrets. Le mercato d'hiver a laissé des traces, probablement indélébiles. Et puis le joueur a des exigences que le Barça ne peut pas remplir. Bien sûr, la porte n'est pas totalement fermée mais il sera très compliqué de l'ouvrir en grand pour réunir les deux parties.