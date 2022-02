Barça : quand Aubameyang demande à Ousmane Dembélé de rester

C'était l'un des feuilletons de l'hiver. Ousmane Dembélé (24 ans) a préféré rester au FC Barcelone, bien que son contrat expire en juin prochain avec le club culé. Et ce alors que le champion du monde 2018 avait la possibilité de quitter le Camp Nou, moyennant une certaine indemnité de transfert qui aurait fait du bien aux caisses blaugranas. Toujours est-il qu'il y a une saison 2021-2022 à finir avec des objectifs à atteindre sous la houlette de Xavi, qui a réintégré l'ancien Rennais à son groupe depuis cet épisode. Dembouz, également passé par le BvB, a aussi eu le bonheur de retrouver son ami Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans), libéré par Arsenal. L'arrivée du Gabonais fait d'ailleurs peut-être partie des raisons du choix du Français fin janvier.

La suite après cette publicité

« La vérité est qu'il m'a envoyé un message pour savoir s'il allait venir et je ne voulais pas le déranger car il était aussi dans sa situation mais nous avons continué à parler un peu », a dans un premier temps expliqué PEA à Mundo Deportivo, avant d'en dire plus. « Pour dire la vérité, je suis vraiment content qu'il soit là et quand je suis arrivé là-bas, je lui ai dit : "Tu dois rester, mec" (rires). » Une discussion qui a peut-être permis au Barça de conserver Ousmane Dembélé. «C'est quelque chose de très spécial parce que nous avons eu une année incroyable à Dortmund et c'est un joueur incroyable. Ousmane est l'un des meilleurs sur le ballon et en tant qu'attaquant, il est incroyable», a aussi confié l'ancien n°14 des Gunners. Les deux hommes espèrent maintenant ramener le FCB à sa place en Espagne, et en Europe.