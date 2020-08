LdC : Neymar gagne autant que toute l'Atalanta

36 millions d'euros annuels, c'est le salaire que le PSG a dû donner à Neymar pour le convaincre de signer. Un contrat faramineux pour l'une des grandes stars du football mondial qui peut changer le cours d'un match à tout moment. En quart de finale de la Ligue des Champions, son Paris sera opposé à l'Atalanta, équipe plus modeste financièrement, mais non moins dangereuse sur le terrain.

Un écart financier monstreux qui peut se symboliser par les salaires des différents joueurs. L'effectif entier du club bergamasque cumule quasiment le même salaire que la star brésilienne. Un montant entre 33 et 39 millions d'euros annuel est évoqué par le média Cadenaser. À titre de comparaison, les joueurs italiens les mieux payés se nomment Duvan Zapata et Luis Muriel et leur 1,2 million par saison. Un fossé important qui ne se reflète finalement pas sur le terrain.