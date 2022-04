La date de la cérémonie des Trophées UNFP dévoilée

La fin de saison approche à très grands pas. Nous connaissons même déjà le vainqueur de la Ligue 1 puisque le match nul du PSG contre Lens samedi dernier dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1 a suffi pour être sacré champion de France. Traditionnellement, la soirée des Trophées UNFP clôture plus ou moins la saison en distribuant son lot de récompenses aux joueurs et joueuses professionnels. Cette année, cette cérémonie aura lieu le 15 mai prochain en direct sur Prime Video et sur La Chaîne L'Equipe.

La grande fête de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la D1 Arkema se tiendra à Paris au Pavillon Gabriel dans le 8e arrondissement. Avant cela, le 3 mai les différents prétendants et prétendantes aux nombreux trophées (meilleur joueur et meilleure joueuse, meilleur entraîneur, meilleur espoir etc) se feront connaître en direct sur La Chaîne L'Equipe. On saura alors si Kylian Mbappé sera candidat à sa propre succession comme meilleur joueur de la saison.