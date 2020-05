Bundesliga : le calendrier de la reprise dévoilé

Le football en Europe est de retour ! Sous les coups de 13h30 ce jeudi, la Ligue allemande de Football a officialisé le retour des deux premières divisions professionnelles le samedi 16 mai prochain. Après quasiment deux mois d'arrêt suite à la crise du coronavirus, Covid-19, la Bundesliga va donc reprendre ses droits et les chemins du rectangle vert. Bien sûr, tout cela se fera à huis clos et samedi prochain c'est la 26e journée du championnat qui aura lieu. La DFL a d'ailleurs dévoilé le calendrier de cette nouvelle levée. Et tout reprendra samedi prochain à 15h30 par un choc, un derby : Borussia Dortmund - Schalke 04.

Le BVB va tenter de remettre la machine en route et d'aller chercher le titre dans quelques semaines, lui qui possède 4 points de retard sur le Bayern Munich. D'ailleurs, les Bavarois retrouveront les terrains le dimanche 17 mai avec un déplacement sur la pelouse de l'Union Berlin. La lutte pour la Ligue des champions fera rage aussi avec trois clubs en trois points (Leipzig, M'Gladbach et Leverkusen). La course pour le maintien également. Le 27 mai sera une date à vite cocher dans les agendas puisque ce sera le jour du choc Dortmund-Bayern Munich. Les Munichois défieront ensuite le 14 juin le Borussia Mönchengladbach. Enfin, le dernier grand choc de la saison aura lieu le 20 juin, lors de la 33e journée avec RB Leipzig-Borussia Dortmund. Avec cette reprise de la Bundesliga, c'est tous les amoureux du foot qui reprennent espoir.

Le calendrier de la 26e journée de Bundesliga :

Samedi 16 mai

15h30 : Borussia Dortmund - Schalke 04

15h30 : Leipzig - Fribourg

15h30 : Hoffenheim - Hertha Berlin

15h30 : Augsburg - Wolfsburg

15h30 : Fortuna Düsseldorf - Paderborn

18h30 : Eintracht Francfort - M'Gladbach

Dimanche 17 mai

15h30 : Cologne - Mayence

18h00 : Union Berlin - Bayern Munich

Lundi 18 mai

Werder Brême - Bayer Leverkusen

Retrouvez toutes les dates des journées 27 à 34 de la Bundesliga, sur ce lien.

le classement actuel de la Bundesliga arrêté à la 25e journée