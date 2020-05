La Bundesliga fera son retour le 16 mai !

Il y a tout juste une semaine, la Ligue de Football Professionnel (LFP) mettait officiellement un terme à la saison 2019-2020 en Ligue 1 et Ligue 2. Une décision qui a fait polémique, certains clubs criant tout simplement à l'injustice. Mais celle-ci a été prise et il n'y aura plus de matches cette saison dans l'Hexagone, du moins pour les deux championnats. Mais ce jeudi, c'est une toute autre décision qu'a pris la Ligue allemande (DFL).

La suite après cette publicité

Mercredi, en début d'après-midi, le gouvernement allemand et la chancelière Angela Merkel annonçaient que la DFL avait le feu vert pour que la Bundesliga et la Bundesliga 2 reprennent prochainement, certainement au milieu du mois de mai. Quelques heures plus tard, la Ligue publiait un communiqué pour revenir sur cette décision et son président Christian Seifert s'en félicitait. Mais il restait tout de même une date de reprise à définir.

La date du 15 mai pas retenue

La presse locale expliquait ces dernières heures que certains clubs étaient pour une reprise le 15 mai, alors que d'autres formations voulaient elles attendre encore une semaine pour retrouver la compétition le 22. Mais la DFL vient de trancher et n'a pas retenu la première solution. Ni la deuxième. En effet, elle a annoncé que la Bundesliga reprendrait le samedi 16 mai, soit le week-end prochain. La DFL ne voulait pas reprendre un vendredi et a donc choisi de décaler la reprise d'une journée. Cette 26e levée du championnat commencera sans doute par un derby de la Ruhr, Dortmund-Schalke 04. Ce qui promet déjà du spectacle.

Comme en France ou encore en Premier League, la Bundesliga et la Bundesliga 2 ont été suspendues le vendredi 13 mars, juste avant le début de la 26e journée. Dans un premier temps, la DFL voulait que les matches se jouent à huis clos mais la Ligue est rapidement revenue sur sa première décision. Cette fois-ci, cette levée devrait donc bien se jouer, mais sans supporters. Mais au moins, la saison devrait aller à son terme, sauf si la situation sanitaire se dégrade de nouveau outre-Rhin.