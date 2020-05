Officiel : la Bundesliga va reprendre au mois de mai

Alors que la Ligue de Football Professionnel a annoncé la fin des championnats de football en France, l'Allemagne a pris une tout autre décision. À l'image du championnat turc qui a annoncé une reprise en juin un peu plus tôt ce mercredi, la Bundesliga et la 2.Bundesliga vont reprendre. Les entraînements avaient déjà repris depuis un peu plus d'un mois au sein des différents clubs sous la forme de groupes de travail. Ces derniers jours tout s'est accéléré et les joueurs ont passé différents tests. Dix cas de positivité au coronavirus ont été recensés et les personnes concernées ont été mises en quarantaine dans la foulée.

Cela n'a pas eu d'incidence sur la reprise du championnat allemand.Alors que le ministère des Sports et du Travail avaient déjà donné leur accord, le gouvernement allemand se réunissait aujourd'hui à midi pour prendre une décision. La presse allemande évoquait hier une reprise puisque les clubs ont su se montrer rassurants et stricts dans les mesures prises. Celle-ci va bien avoir lieu durant le mois de mai comme l'a annoncé la chancelière Angela Merkel.

Les politiciens allemands qui s'étaient réunis par visioconférence ont finalement donné leur feu vert pour la reprise de la Bundesliga et de la 2.Bundesliga à partir du 15 mai, la date du 22 mai étant aussi évoqué. «L'objectif de contenir le virus a été atteint parce que les citoyens ont agi de manière responsable. La situation actuelle nous permet de vous conseiller sur un nouvel assouplissement» a annoncé Angela Merkel .Si les championnats allemands vont reprendre, ce ne sera pas sans mesure drastique. Les joueurs seront régulièrement testés et les stades seront bien à huis clos. Arrêtée à la 25e journée de championnat, la Bundesliga va donc reprendre pour terminer les neuf dernières journées de championnat. Fortement touchés sur le plan économique, les clubs allemands vont pouvoir accueillir cette bonne nouvelle comme un vrai bol d'air frais.