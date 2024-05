BL : Dortmund étrille Augsbourg, le Bayern Munich chute à Stuttgart

Au lendemain du match nul concédé par le RB Leipzig à Hoffenheim, la 32e journée de Bundesliga s’enchaînait ce samedi avec quatre rencontres au programme avec un coup d’envoi fixé à 15h30. En guise d’ultime répétition avant son déplacement au Parc des Princes pour y affronter le PSG mardi prochain, le Borussia Dortmund a confirmé son retour en forme en étrillant Augsbourg, et ce, malgré un effectif grandement remanié (5-1). Moukoko, auteur d’un doublé, Malen, Reus et Nmecha sont les buteurs du jour du côté des Borussen. La réduction du score de Vargas en première période restera anecdotique pour les Fuggerstädter qui calent au pire des moments dans la course à l’Europe.

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 81 31 55 25 6 0 77 22 2 Bayern Munich 69 32 49 22 3 7 90 41 3 Stuttgart 67 32 34 21 4 7 73 39 4 Leipzig 63 32 38 19 6 7 74 36 5 Dortmund 60 32 24 17 9 6 64 40 6 Francfort 45 31 5 11 12 8 47 42 7 Fribourg 41 32 -12 11 8 13 43 55 8 Hoffenheim 40 32 -8 11 7 14 56 64 9 Augsbourg 39 32 -8 10 9 13 49 57 10 Brême 38 32 -9 10 8 14 43 52 Voir le classement complet

En marge de sa demi-finale retour de Ligue des Champions, le Bayern Munich a chuté à Stuttgart (3-1). Si Kane a répondu à l’ouverture du score de Stergiou, les Bavarois ont laissé filer les trois points en seconde période, Woo-Jeong puis Silas offrant la victoire aux Souabes qui reviennent à deux points de leurs homologues munichois au classement. Au Weserstadion, le Werder Brême et le Borussia Mönchengladbach se sont neutralisés (2-2). Un résultat qui n’arrange aucun des deux camps dans la mesure où le club de la Weser demeure aux portes de l’Europe tandis que les Poulains devront batailler jusqu’au bout pour assurer leur maintien. Vainqueur la semaine passée sur la pelouse de Fribourg, Wolfsburg n’a eu aucun mal à disposer de Darmstadt (3-0), déjà condamné à la relégation à l’échelon inférieur. Avec ce troisième succès consécutif en championnat, Wolfsburg est quasiment assuré d’évoluer dans l’élite allemande l’an prochain.

Les résultats du Multiplex