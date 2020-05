Bundesliga : le communiqué de la Ligue suite à la décision du gouvernement

Le football sera bientôt de retour. Alors que la Ligue de Football Professionnel (LFP) a mis fin à la saison en France jeudi dernier, les instances allemandes ont décidé l'inverse. Le gouvernement a en effet décidé ce mercredi que la Bundesliga et la Bundesliga 2 allaient pouvoir reprendre mi-mai. Une très bonne nouvelle donc pour les clubs outre-Rhin. Et plusieurs heures après les déclarations d'Angela Merkel, la Ligue de football allemande (DFL) a publié un communiqué sur le sujet, alors qu'une réunion sera organisée ce jeudi pour dévoiler les dates exactes de la reprise.

«La chancelière Angela Merkel et les chefs des Länder allemands ont décidé aujourd'hui, mercredi, que les saisons de Bundesliga et de Bundesliga 2 peuvent reprendre à partir de mi-mai. A cet égard, Christian Seifert, président du comité exécutif de la DFL et PDG de la DFL a déclaré : 'la décision d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour la Bundesliga et la Bundesliga 2. Elle s'accompagne d'une grande responsabilité pour les clubs et leurs employés, qui doivent mettre en œuvre les exigences médicales et organisationnelles de manière disciplinée. Les matchs à huis clos ne sont pas une solution idéale pour qui que ce soit. Cependant, dans le contexte de la crise qui menace l'existence de certains clubs, c'est la seule option pour préserver les ligues sous leur forme actuelle. Aujourd'hui, je tiens à remercier les décideurs au niveau des États et de la Fédération pour la confiance qu'ils nous ont accordée », peut-on lire.