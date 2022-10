Raymond Domenech tacle Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

«L’Argentine et le Brésil ne jouent pas des matches de haut niveau avant de se qualifier pour la Coupe du monde. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. Et c’est pourquoi, quand on regarde les dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent.» Cette déclaration de Kylian Mbappé avait fait jaser énormément de personnes en Amérique du Sud.

Interrogé par le journal argentin Olé, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech, a avoué que le joueur du Paris Saint-Germain aurait dû réfléchir avant de faire cette déclaration. « Mbappé, il aurait mieux valu qu'il se taise. On ne peut pas dire une chose pareille, dire que le Chili ou la Colombie ne sont pas de bonnes équipes. Il y a des joueurs qui jouent en Europe, dans tous les clubs. Des équipes comme l'Uruguay, avec des joueurs de haut niveau. Je ne sais pas... Il aurait dû ne pas en parler. Pour moi, on ne peut pas dire ça », a-t-il indiqué.