Galatasaray a tenté le coup pour Cristiano Ronaldo

Tout serait venu des réseaux sociaux et d'un commentaire disant « Cristiano Ronaldo, come to Galatasaray » (Cristiano Ronaldo, vient à Galatasaray) de la part d'un fan du club stambouliote sur une publication Instagram et liké par la star portugaise. Selon Sport, des contacts auraient vraiment été établis entre le club d'Istanbul et le quintuple Ballon d'Or. Cependant, les exigences de l'attaquant international de 37 ans (189 sélections/117 buts) sont importantes. Le salaire du joueur de Manchester United fait partie des contraintes pour s'attacher ses services.

D'après le quotidien espagnol, un journaliste turc a confirmé l'approche de Galatasaray mais le joueur aurait répondu : « Galatasaray est un grand club mais je n'irais pas dans une équipe qui n'est pas en Ligue des Champions. » Une condition sine qua none pour la star portugaise, qui souhaite rester le meilleur buteur de la coupe aux grandes oreilles.