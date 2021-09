FC Barcelone : retour plus tard que prévu pour Ansu Fati ?

La suite après cette publicité

Alors qu’il avait fait son retour à l’entraînement le 24 août dernier, les premiers pas d’Ansu Fati en Liga cette saison devront attendre un peu plus longtemps. Il avait été opéré à trois reprises, à la suite d’une blessure au genou survenue en novembre 2020.

Le Barça espérait qu’il puisse participer à la rencontre à domicile face à Grenade, le 20 septembre prochain. Mais AS indique que la rééducation de Fati prend plus de temps que prévu. Les Blaugranas ne veulent pas prendre de risque et son retour pourrait être reporté au 17 octobre face à Valence.