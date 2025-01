OM : le groupe pour le déplacement à Nice sans Kondogbia ni Harit

Ce dimanche, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille se partagent l’affiche pour le choc de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les deux équipes qui jouent les places européennes cette saison. Solide dauphin du PSG, l’OM pourrait revenir à sept points du club de la capitale en cas de victoire ce dimanche.

Ainsi, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe presque au complet. En effet, l’infirmerie est vide depuis plusieurs semaines dans la cité phocéenne et seuls Amine Harit et Geoffrey Kondogbia vont manquer à l’appel lors du déplacement à l’Allianz Riviera ce dimanche (20h45). Les jeunes Darryl Bakola et Robinio Vaz sont de la partie.