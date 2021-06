Chili : Arturo Vidal et ses coéquipiers brisent la bulle sanitaire

Scandale du côté de l’Amérique du Sud. Alors que le Chili dispute actuellement la Copa América, Arturo Vidal (34 ans), ainsi que plusieurs de ses coéquipiers, ont enfreint les règles en faisant venir un coiffeur au sein de la bulle sanitaire. C’est ce que rapporte les médias chiliens et Mundo Deportivo. Une photo du coiffeur aux côté du milieu de terrain de l’Inter et de son coéquipier Gary Medel (33 ans) aurait été prise.

La CONMEBOL, qui organise la compétition au Brésil cette année, aurait porté plainte directement à la Fédération Chilienne de Football. Les médias chiliens évoqueraient même une possible démission du sélectionneur Martín Lasarte, ce qui serait un véritable retentissement alors que la Roja dispute en ce moment la Copa America et qu’elle est, en plus, bien engagée (2ème avec 4 points dans son groupe). La fédération chilienne a d'ailleurs publié un communiqué à l'instant, reconnaissant les faits, tout en ajoutant que le coiffeur avait été testé négatif à un test PCR au préalable. Les joueurs concernés, sans être cités, seront financièrement sanctionnés.