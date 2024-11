Liverpool a une piste pour l’après Trent Alexander-Arnold

Cette saison, Liverpool a plusieurs dossiers chauds sur le feu. En effet, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold sont en fin de contrat en juin prochain. Concernant ce dernier, il est dragué par le Real madrid, qui aimerait le récupérer libre et le réunir avec son ami Jude Bellingham.

Si les Reds n’ont pas abdiqué et espèrent toujours blinder l’enfant de Liverpool, ils commencent à prospecter pour trouver son remplaçant. D’après Bild, le profil de Jérémie Frimpong du Bayer Leverkusen plaît en interne. Pour rappel, le Néerlandais de 23 ans (17 matches, 1 but et 4 assists) est sous contrat jusqu’en 2028.