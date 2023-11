Serie A : la Roma renverse Lecce dans une fin de match dingue !

Ce dimanche, la Roma n’avait pas le droit à l’erreur face à Lecce. Auteurs d’un début de saison franchement décevant, les hommes de José Mourinho pouvaient se rapprocher du peloton de tête et des places européennes en cas de victoire face à un club auteur d’un excellent début de saison mais en perte de vitesse depuis plusieurs semaines. Et disposant d’un large contrôle du ballon, la Louve n’a pas su se procurer d’occasions suffisamment franches pour ouvrir le score.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Juventus 26 11 11 8 2 1 17 6 3 Milan 22 11 6 7 1 3 18 12 4 Naples 21 11 12 6 3 2 24 12 5 Atalanta 19 11 9 6 1 4 19 10 6 Bologne 18 11 4 4 6 1 12 8 7 Rome 17 11 8 5 2 4 22 14 8 Fiorentina 17 11 3 5 2 4 18 15 Voir le classement complet

Et face à cette possession stérile, leurs adversaires ont pris confiance et ont finalement pris l’avantage grâce à l’ailier suédois Pontus Almqvist (0-1, 71e). Sonnés, les coéquipiers de Houssem Aouar ont alors réagi en toute fin de rencontre. Alors qu’il était entré en jeu à la place de l’ancien de l’OL, Sardar Azmoun a remis les deux équipes à hauteur d’une tête surpuissante (1-1, 90+1e). Revigorés par cette égalisation presque inattendue, les Romains sont mêmes allés chercher la victoire suite à un superbe enchaînement de Romelu Lukaku dans la surface (2-1, 90+4e). Avec le sixième but de l’attaquant belge en Serie A, la Roma s’est sauvée in extremis et ce succès tardif lui permet de grimper à la huitième place et de revenir à six points de la Juventus Turin, deuxième. Lecce stagne et est onzième.