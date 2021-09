Les premiers mots de Nuno Mendes avec le PSG

La suite après cette publicité

Dernier coup d'un mercato estival XXL du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes (19 ans) va découvrir la Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs parisiennes. Arrivé sur le gong en provenance du Sporting, celui qui a pris part à 29 matches pour un but et une passe décisive en championnat l'an passé aborde ce nouveau défi avec beaucoup de fierté, comme il a pu le confier au micro de PSG TV : «je suis très heureux d’être ici. Tout s’est passé très vite, mais je vais vite m’adapter et c’est un véritable bonheur de représenter le Paris Saint-Germain. C'est difficile de quitter sa famille, mais bientôt, ils seront aussi ici avec moi pour m'aider dans tout ce dont j'ai besoin. Pour moi c’est très important d'avoir ma famille près de moi.»

Pouvant déjà compter sur son compatriote Danilo Pereira pour faciliter son arrivée au club : «j’ai parlé avec Danilo en sélection, je sais qu’il va m’aider dans mon processus d’intégration», Nuno Mendes compte bien profiter de cette nouvelle étape dans sa carrière pour exploser au plus haut niveau : «le secret c’est le travail. Travailler tous les jours c’est l’ingrédient qui m’a permis d’arriver ici à Paris. J’ai beaucoup évolué ces dernières années. Mais j’ai encore beaucoup à apprendre. Je n’ai que 19 ans et une seule année en tant que joueur professionnel, donc j’ai encore beaucoup de temps pour progresser. Et justement, je pense que cette équipe et ce club m’aideront vraiment à le faire.»

Nuno Mendes au défi de la concurrence

Doté d'un profil très offensif, le défenseur international portugais (7 sélections) vient renforcer un secteur de jeu relativement défaillant au sein du club parisien. Alors que Juan Bernat, absent depuis près d'un an suite à une rupture des ligaments croisés du genou, n'a toujours pas fait son retour et que Layvin Kurzawa, un temps sur le départ, ne semble pas donner pleinement satisfaction, c'est Abdou Diallo, pourtant pas latéral gauche de métier, qui se retrouve à ce poste. Une opportunité que le principal intéressé compte bien saisir : «mon objectif, c’est de donner le maximum pour que le club me fasse confiance et que je reste définitivement. Je suis heureux d’être au Paris Saint-Germain. Je donnerai le maximum pour ce grand club, je le représenterai avec une immense fierté. Je vais tout donner chaque jour.»

Reconnaissant la chance de se retrouver aux côtés de Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et consorts : «c’est une grande fierté pour moi d’avoir signé ici au milieu de tous ces grands joueurs. Je pense que c’est le rêve de tout joueur d’évoluer à leurs côtés. Je pense que c’est important pour moi de rester calme, de faire ce que je sais faire de mieux», le natif de Sintra va par ailleurs découvrir la Ligue des Champions avec ses nouveaux coéquipiers. De quoi exciter un peu plus ses ambitions débordantes, bien que conscient de l'effectif pléthorique qu'il rejoint : «je suis impatient de découvrir le Parc des Princes et de jouer dans ce magnifique stade. Je pense que n’importe quel joueur voudrait évoluer dans une telle enceinte et y représenter le Paris Saint-Germain. J’ai eu cette opportunité et je vais la saisir. Et la Ligue des Champions… C’est une compétition à laquelle je n’ai jamais participé. Je suis très heureux que Paris y soit engagé et j’ai l’intention de tout faire pour jouer ces matches. Que je joue ou que je ne joue pas, je soutiendrai l’équipe à fond».