PSG : la prolongation de Lionel Messi bloque encore

Hier, Lionel Messi a fait son grand retour au Paris Saint-Germain. L’Argentin a reçu les félicitations de ses coéquipiers, du staff et des employés du club qui lui ont fait une haie d’honneur. De quoi donner le sourire à La Pulga, moins à Ethan Mbappé, dont la réaction lors du passage du joueur a fait jaser. Quoi qu’il en soit, Leo Messi va pouvoir se préparer avant de revenir à la compétition lors d’une année 2023 où les défis seront nombreux avec Paris. Un club où on veut absolument prolonger l’aventure avec lui.

Comme expliqué depuis plusieurs semaines, le plan de Messi est d’étendre son bail avec les pensionnaires du Parc des Princes. Une tendance qui se confirme selon L’Equipe, qui précise que les discussions vont reprendre et que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi espère tout boucler d’ici la fin du mois de janvier. En revanche, les deux parties doivent encore régler des détails portant sur la durée du nouveau contrat et la rémunération du joueur. Pour rappel, la proposition du PSG portait sur un bail d’un an, plus une année en option, ainsi qu’un salaire de 30 millions d’euros par an, ce que touche actuellement le footballeur de 35 ans. Affaire à suivre…

