OM : McCourt persiste à propos de la Ligue des Champions

La défaite de l’Olympique de Marseille face au LOSC hier soir (0-2) a prouvé que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli allaient avoir beaucoup de boulot dans les prochaines semaines. Si une qualification en Ligue des Champions est désormais impossible (l’OM est à 20 points de Lyon, 3ème), il va falloir repartir sur des bases saines cet été pour construire un nouvel effectif et repartir à zéro. Si Frank McCourt a récemment déclaré vouloir gagner la Ligue des Champions, le propriétaire américain sait qu’il faudra beaucoup de travail, mais il persiste, le club phocéen peut rivaliser en LDC.

La suite après cette publicité

«Oui. Je le pense vraiment. Ce qui m’excite avec l’OM, c’ est précisément ce défi. J’ai toujours été dans la peau de David contre Goliath. 99% des gens sont dans cette position, et donc c’est celle que je préfère. Si une équipe comme l’OM gagne contre les gros, ce serait une belle histoire. Quand on n’a pas toutes les ressources, il faut se battre, avoir des idées et travailler plus dur. J’ai parlé à Jorge (Sampaoli, le nouvel entraîneur) de ce sujet. On ne peut pas toujours contrôler le résultat sportif, mais on peut contrôler notre préparation et nos efforts. Parfois, avoir trop de ressources peut être une faiblesse, parce qu’on peut être un peu suffisant. Et croyez-moi, l’argent seul ne sera jamais suffisant» a-t-il expliqué dans un entretien à l’Équipe. En espérant pour les supporters marseillais que l’Américain accompagne ses paroles d’actions désormais.